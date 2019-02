Wirecard ist derzeit wieder in guter Verfassung. Das Unternehmen ist vor allem nach Meinung von Bankanalysten derzeit nicht so schwach, wie es der Kurs anzeigen könnte. Da die Notierungen schon wieder nach oben geklettert sind und nur noch etwa 20 % bis zum endgültigen Aufwärtstrendwechsel fehlen, kann die Aktie in den kommenden Tagen noch für Überraschungen sorgen. Neue Nachrichten aus dem Unternehmen gibt es nicht. Der Autor der Financial Times, der Wirecard niedergeschrieben hatte, muss indes ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...