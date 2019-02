Allibaba hat in den vergangenen Tagen einen sehr guten Eindruck gemacht. Am Mittwoch ging es noch einmal etwas aufwärts, womit das Unternehmen die Untergrenze von 150 Euro verteidigen konnte. Diese Hürde war erst kurzfristig wieder erobert worden, sodass das Bild jetzt ausgesprochen stark ist. Der Wert konnte in einem Monat 9 % aufsatteln und legte in drei Monaten immerhin 15 % zu. Damit schaffte die Aktie den weiten Weg aus dem charttechnischen Abwärtstrend zurück in den Aufwärtstrend. In diesem ... (Frank Holbaum)

