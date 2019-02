Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WBA: Walgreens Boots Alliance am 20.2. -3,53%, Volumen 152% normaler Tage , WMT: Wal-Mart am 20.2. -2,27%, Volumen 213% normaler Tage , MSFT: Microsoft am 20.2. -0,94%, Volumen 69% normaler Tage , BCO: Boeing am 20.2. 1,27%, Volumen 92% normaler Tage , DWDP: DowDuPont Inc. am 20.2. 3,02%, Volumen 92% normaler Tage , CAT1: Caterpillar am 20.2. 3,32%, Volumen 123% normaler Tage , Dow Jones: +0,24% Aktie Symbol SK Perf. Caterpillar CAT1 140.310 3.32% DowDuPont Inc. DWDP 56.240 3.02% Boeing BCO 421.550 1.27% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...