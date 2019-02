Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.DLG: Dialog Semiconductor am 20.2. -4,00%, Volumen 200% normaler Tage , ZJS1: JinkoSolar am 20.2. -3,88%, Volumen 223% normaler Tage , A8B: Ambarella am 20.2. -1,19%, Volumen 0% normaler Tage , POST: Österreichische Post am 20.2. 3,00%, Volumen 111% normaler Tage , AMS: AMS am 20.2. 4,15%, Volumen 10% normaler Tage , 1VPA: Vipshop am 20.2. 5,18%, Volumen 162% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Vipshop 1VPA 7.310 5.18% AMS AMS 25.600 4.15% Österreichische Post POST 35.040 3.00% Ambarella ...

