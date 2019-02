Der südkoreanische Handy-Weltmarktführer startet mit gleich vier neuen Geräten die aktuelle Smartphone-Saison. Doch der Knüller ist ein Zwitter aus Smartphone und Tablet - den selbst Samsung als Luxus bezeichnet.

Die Bill Graham Konferenzhalle, schräg gegenüber von San Franciscos Rathaus, hat in ihrer hundertjährigen Geschichte viele Kämpfe erlebt. Früher ging es ums Boxen, in jüngster Zeit um Hightech. Audi stellte hier im vergangenen Jahr seine Elektroautostrategie vor. Apple-Chef Tim Cook präsentierte im November 2016 mit dem iPhone 7 die zehnte Smartphone-Generation des Silicon Valley Konzerns.

Am Mittwoch war die Halle in den Farben von Samsung beflaggt. Wieder drehte es sich um Smartphones und die Zahl 10. Die Südkoreaner präsentierten mit dem Galaxy S10 ihre neue Smartphone Flotte für dieses Jahr. Inklusive des ersten Handys, das die nächste Mobilfunkgeneration 5G beherrscht.

Es ging darum, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Nämlich den Erzkonkurrenten und Lokalmatador Apple mit einer perfekt inszenierten Show direkt in dessen Vorgarten kräftig zu ärgern. Und Huawei die Show zu stehlen. Der neue Angstgegner aus dem Reich der Mitte wird seine neuen Produkte erst in ein paar Tagen auf dem Mobilfunkweltkongress in Barcelona zeigen.

Mehr noch: Geht es nach den vollmundigen Ankündigungen von DJ Koh, dem Chef von Samsungs Mobilfunksparte, dann hat sein Konzern am Mittwoch Geschichte geschrieben und eine "neue Smartphone-Kategorie" geschaffen, die das Antlitz der Geräte in der nächsten Dekade grundlegend ändern und die Branche zu neuen Höhen führen wird.Koh meint damit das Galaxy Fold, den eigentlichen Star der Präsentation. So heißt das erste serienmäßige Smartphone eines namhaften Herstellers, das sich zu einem Tablet auseinanderfaltet. Auf der Vorderseite wirkt das Fold wie ein - zumindest für derzeitige Standards- etwas klobiges Smartphone mit einem zu klein geratenen Display. Klappt man das 17 Millimeter dicke Gerät jedoch auseinander, so setzt sich ein Bildschirm mit einer Diagonale von 18,5 Zentimeter zusammen, dank einer speziellen Polymerschicht und einem ausgeklügelten Scharnier ganz ohne Bruchstelle. Das ist nur etwas kleiner als Apples iPad Mini, das eine Bildschirmdiagonale von 20,1 Zentimetern hat. Der Samsung Falter ist mit allem gespickt, was von modernen Smartphones erwartet wird und gleich mit sechs Kameras versehen, damit aus allen Positionen heraus fotografiert und gefilmt werden kann. Hinter den zusammengefügten Displays sind gleich zwei Akkus verbaut, die gemeinsam eine Kapazität von 4380 mAh offerieren.

Wie lange sich damit das Doppel-Display betreiben lässt, darüber schwieg Samsung am Mittwoch, ebenso über das Gewicht. Das Gerät wurde nur auf der Bühne gezeigt. Dafür steht sein Preis fest, dessen Höhe ein Raunen im Publikum auslöste. Denn der ist mehr als üppig. In den USA wird das Fold am 26. April zum Preis von 1980 Dollar auf den Markt kommen, der Start in Europa ist für den 3. Mai geplant. Das sind Dimensionen, in die sich noch kein Smartphone-Hersteller gewagt hat. Samsung selbst bezeichnet das Fold deshalb lieber als Luxus.

Hoffnungsträger fürs kommende Jahrzehnt

Als großer Umsatzträger ist es ohnehin nicht gedacht, dafür als Trendsetter fürs nächste Jahrzehnt. Es ist Kohs Antwort auf "Skeptiker, die meinen, dass schon längst alles ...

