Fresenius Medical Care (FMC) konnte am Mittwoch mitteilen, dass das Unternehmen die angepassten Ziele für 2018 erreicht hat. Und da gab es beim Ergebnis pro Aktie einen erheblichen Anstieg, was dem Kurs der Aktie Rückenwind gab. Das bedeutet nicht, dass die Zahlen in Bezug auf den Umsatz besonders positiv ausgefallen sind. So hat sich der Umsatz im vorigen Geschäftsjahr währungsbereinigt um 2% verringert. Wenn hingegen um die Auswirkungen von Wechselkurseffekten bereinigt wird und auf Vergleichsbasis ... (Peter Niedermeyer)

