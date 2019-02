Ein starkes drittes Quartal habe Kapsch TrafficCom geholfen, die enttäuschenden Ergebnisse zu Beginn des Wirtschaftsjahres weitgehend wettzumachen, so das Unternehmen, das in den ersten drei Quartalen 2018/19 einen Umsatz von 533,1 Mio. Euro (+5,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum) erwirtschaftete. Das EBIT betrug 33,6 Mio. Euro (-4,9 %). Die Wertberichtigung eines Steuerguthabens in Brasilien in Höhe von 4,0 Mio. verhinderte ein noch besseres Ergebnis, so das Unternehmen. Die EBIT-Marge betrug 6,3 % (Vorjahr: 7,0 %). Das Finanzergebnis der ersten drei Quartale betrug -2,3 Mio. Euro und war um 1,8 Mio. Euro besser als der Vorjahreswert. Dabei hoben sich der positive Einmaleffekt aufgrund des Verkaufs der Minderheitsbeteiligung am US-Unternehmen ParkJockey ...

Den vollständigen Artikel lesen ...