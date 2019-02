Hoch komplizierte, smarte Anwendungen - Audiobearbeitung, Gesichtserkennung, Gateway, etc. - benötigen Hochleistungs-MPU-Reihen wie RZ/A und RZ/G. Besonders charmant ist dabei nicht nur die hohe Leistungsfähigkeit: Die Reihen bieten jeweils einen 2D- (RZ/A) oder 3D-Grafik-Controller (RZ/G) und -Beschleuniger, der zwei Videokanäle mit hoher Auflösung unterstützt. Die RZ/A und RZ/G-Familien bieten die Möglichkeit, ein zusätzliches DRAM für Datenspeicher hinzuzufügen. Zudem verfügt die MPU der RZ/A1-Reihe - im Gegensatz zu Prozessoren anderer Hersteller, die ausschließlich mit externem RAM und Flash arbeiten - über einen integrierten On-Chip-Speicher von bis zu 10 MByte SRAM. Code und Daten (einschließlich grafischer Daten) lassen sich direkt aus dem großen SRAM oder über XIP dem externen QSPI-Speicher herausführen oder lesen.

Bemerkenswert ist auch, dass der QSPI-Flash im DDR-Modus laufen und die Geschwindigkeit des NOR-Flashs verdoppeln kann. Die EMI-Problematik zwischen MPU und DRAM entfällt und es sind weniger Leiterplatten-Layer notwendig. Außerdem kann das beliebte QFP-Gehäuse zum Einsatz kommen. Diese Faktoren senken Produktions- und Entwicklungskosten deutlich. Angesichts des großen internen Speichers brauchen die Entwickler darüber hinaus keine weiteren Power-Management-ICs. Sollte der Kunde mehr RAM benötigen, bieten RZ/A1LC, RZ/A1L und RZ/A1lU auch eine SDRAM-Schnittstelle. Der RZ/A eignet sich daher gut für Entwicklungsingenieure, die eine leistungsstarke MPU brauchen, von einer MCU auf eine MPU umsteigen möchten und dennoch die Nachteile eines MPU-Designs vermeiden wollen.

Geballte Grafikpower

Dank der vier dezidierten internen Grafikbusse (AXI) mit je 32 Bit Breite bietet der RZ/A eine hohe Grafikperformance. Da sich interne SRAM als Frame Buffer (mit bis zu 10,64 Gbit/s) nutzen lässt, kann der Video-Controller das Bild schneller abrufen als bei einer Lösung mit externem DRAM. Der RZ/A unterstützt zwei unabhängige LCD-Displays mit einer Auflösung von 1280 × 800 Pixel und bis zu zwei CMOS-Kamera-Eingänge. Mit Hilfe der über Hardware beschleunigten 2D-Vektorgrafik (OpenVG) lässt sich eine attraktivere grafische Benutzeroberfläche erstellen, die bei Vergrößerung des Bildes nicht verzerrt wird. Dabei wird die Verarbeitung vom Kern zur GPU (Graphic Processing Unit) ausgelagert, so dass der MPU-Kern wichtigere Algorithmen ausführen kann. OpenVG eignet sich gut zum Beschleunigen von Flash-Speichern und skalierbaren Vektorgrafiken (Bild 1). Benötigt eine Applikation bestimmte Grafikeigenschaften, bietet Renesas drei verschiedene Tools zur Auswahl an: Display It!, Stream It! und das Genmai-CPU-Board. Hardware-Referenz-Designs (Pläne und Layout) sowie Demos stehen ebenfalls zur Verfügung.

Software - komfortabel und leistungsfähig

Der RZ/A ist ein einfach anzuwendendes MPU-Produkt für Entwickler, die eine hohe Leistung wollen, ohne sich vollumfängliche, detailtiefe Linux-Kenntnisse aneignen zu müssen. Dank des Renesas-Ökosystems und der entsprechenden Community kann der Entwickler sich stärker auf die Anwendungsebene konzentrieren. Auf dem RZ/A können zwei Arten von Betriebssystemen laufen: RTOS oder Embedded Linux. Bei RTOS stehen den Kunden vier Arten von Entwicklungsumgebungen zur Verfügung: Renesas e²Studio, IAR, ARM DS-5 und Green Hills Multi (Bild 2).

Die Software-Stacks mit Dateisystem, USB-Stack und Netzwerk-Stack für das jeweilige RTOS können ...

