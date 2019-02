Bei HeidelbergCement sollen die geprüften Zahlen für 2018 am 21. März 2019 veröffentlicht werden. Dann stehen auch eine Bilanzpressekonferenz sowie eine Analystentelefonkonferenz auf der Agenda, was natürlich interessant werden könnte. Doch natürlich ist das nicht mehr so spannend, seit HeidelbergCement diese Woche die vorläufigen Geschäftszahlen für 2018 (und auch für das 4. Quartal 2018 separat) veröffentlicht hat. Die hatten zwar für 2018 einen Anstieg beim Absatz (Zement, Zuschlagstoffe, ... (Peter Niedermeyer)

