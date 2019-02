Marc Fielmann, Chef der gleichnamigen Optiker-Kette, hat mit seinem Unternehmen Großes vor. Signifikantes Wachstumspotenzial sieht er unter anderem im deutschsprachigen Raum.

Die Optiker-Kette Fielmann hat 2018 einen Konzernumsatz von 1,43 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das entspricht einem Zuwachs von knapp drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Vorsteuergewinn stieg im selben Zeitraum um 1,4 Millionen auf 250 Millionen Euro. Die Dividende soll von 1,85 auf 1,90 Euro pro Aktie angehoben werden. Das gab das Unternehmen am Morgen bekannt.

Im Interview mit der WirtschaftsWoche kündigte Vorstandschef Marc Fielmann zudem an, im Sommer einen Plan vorzustellen, mit dem das Unternehmen "ein ambitioniertes Wachstum" anstrebe. "Wir treiben die Expansion in Italien und Polen voran und schauen uns in dem einen oder anderen europäischen Markt gerade auch intensiv andere Ketten an", sagte Fielmann. Spruchreif sei das aber noch nicht.

Potenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...