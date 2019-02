Unibail-Rodamco preiste eine Dualtranche Anleihe (A: EUR 750 Mio., 8J, MS+67 BP; B: EUR 750 Mio., 15J, MS+88 BP). Rabobank bezahlte für deren EUR 1,25 Mrd. fünfjährige Senior non preferred Platzierung MS+55 BP. BBVA platzierte eine Senior non preferred Anleihe bei MS+107 BP (Rating Emittent A3/A-/A; Rating Emission Baa2/ BBB+/A-). Neben den Senior non preferred Emissionen platzierten UniCredit Bank(Deutschland, Aufstockung 2029 Hypothekenpfandbrief) und NN Bank Covered Bond Emissionen. Daimler sowie das Luxusgüter-Unternehmen LVMH platzierten Multi-Tranche Anleihen. Beide Emittenten konnten für ihre Tranchen mit 4 Jahren Laufzeit die höchste Nachfrage erzielen. Medtronic plant eine Senior Emission in 6 Tranchen mit Laufzeiten 2-20 Jahre ....

