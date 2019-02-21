BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 4,10 (4,60) EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 70 (66) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 49 (45) EUR - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ELRINGKLINGER AUF 6 (8) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 215 (205) EUR - 'OVERWEIGHT'WARBURG RESEARCH SENKT ZIEL FÜR ELRINGKLINGER AUF 5 (6) EUR - 'SELL' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 9,70 (10) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BERENBERG SENKT SAINSBURY(J) AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 235 (338) PENCECFRA HEBT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 70 (67) PENCE - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 83 (88) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE ...Den vollständigen Artikel lesen ...