Der Impfstoffentwickler Valneva SE hat seine ungeprüften, konsolidierten Finanzergebnisse für das Gesamtjahr per 31. Dezember 2018 bekanntgegeben. CFO David Lawrence kommentierte, "2018 war ein bedeutendes Jahr für Valneva . Wir haben die Schwelle von 100 Mio. Euro für Produktumsätze überschritten, wesentliche Fortschritte in der Forschung und Entwicklung gemacht und eine strategische Kapitalerhöhung als Teil unserer Finanzierungsstrategie erfolgreich durchgeführt. 2019 ist bereits hervorragend gestartet: mit dem neuen IXIARO®-Liefervertrag für das US- Verteidigungsministerium und positiven Phase 1-Zwischenergebnissen für unseren Chikungunya-Impfstoffkandidaten. Wir freuen uns darauf, unsere Strategie weiter umzusetzen und den Shareholder-Value zu steigern." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...