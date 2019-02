Naturkatastrophen haben die Swiss Re im letzten Jahr Milliarden gekostet. Trotzdem steigt die Dividende des Munich-Re-Konkurrenten deutlich.

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re schüttet trotz hoher Schadenzahlungen für verheerende Katastrophen mehr Geld an seine Aktionäre aus. Neben einer um 0,60 auf 5,60 Franken je Aktie angehobenen Dividende will der Konzern aus Zürich erneut eigene Aktien zurückkaufen und so bis zu zwei Milliarden Franken an seine Eigentümer auszahlen.

Unter dem Strich stand im vergangenen Jahr wegen Milliardenzahlungen für Wirbelstürme, Waldbrände und von Menschen verursachten Katastrophen nur ein Gewinn von 421 Millionen Dollar, wie Swiss Re am Donnerstag mitteilte. Das ist zwar etwas mehr als im ebenfalls schadenreichen Jahr 2017. In den Jahren davor hatte Swiss Re allerdings noch Milliardengewinne ...

