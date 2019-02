Firmenfinanzierungen per Blockchain werden beliebter: Nach Daimler testet jetzt auch Continental die Technik. Ohne einen Umweg über Luxemburg geht es aber noch nicht.

Daimler hat es vorgemacht: 2017 testete der Automobilkonzern zum ersten Mal die Unternehmensfinanzierung per Blockchain-Datenbank. Jetzt versucht sich mit Continental der erste Automobilzulieferer an einem solchen Projekt. Der Konzern aus Hannover hat vor wenigen Tagen zum ersten Mal "Commercial Paper" in virtueller Form aufgelegt und diese sogenannten Token an einen institutionellen Investor verkauft.

Bei dem "Commercial Paper" handelte es sich eine altbekannte Schuldverschreibung. Das Volumen der Testtransaktion war mit 100.000 Euro noch klein, die Laufzeit betrug drei Tage. Aufgrund der positiven Erfahrungen dürfte es laut Continental aber nicht die letzte Transaktion dieser Art gewesen sein.

"Das Verfahren über die Blockchain alternativ aufzubauen mag im Moment noch etwas aufwändiger sein. Aber auf lange Sicht wird damit vieles einfacher werden. Außerdem bekommen wir mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Zeitersparnis ist schon heute ein großer Vorteil", sagte Stefan Scholz, Leiter Finance bei Continental, dem Handelsblatt. Statt mehreren Tagen habe der Dokumentations- und Geldaustausch nur wenige Minuten gedauert.

Das Besondere des Projekts: Es war die erste voll virtuelle Blockchain-Finanzierungsrunde. Als Daimler gemeinsam mit der LBBW 2017 den ersten Testlauf startete, wurde das Projekt noch mit Netz und doppeltem Boden ausgelegt: Parallel zur Token-Ausgabe wurde die Finanzierungsrunde auf dem klassischen Weg durchgeführt. Und beim jüngsten Projekt, das die LBBW am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...