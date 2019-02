Aktionäre der österreichischen Versicherung Uniqa können sich über eine höhere Dividende freuen. Der Konzern konnte seinen Gewinn deutlich steigern.

Der Wiener Versicherer Uniqa hat im vergangenen Geschäftsjahr dank einem soliden Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung sowie einem Einmaleffekt besser verdient. Vor Steuern legte der Gewinn um 11,3 Prozent auf 294,6 Millionen Euro zu, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Unter dem Strich stieg der Gewinn um 41,6 Prozent auf 243,3 Millionen Euro. An die Aktionäre schüttet der in 18 Ländern in Mittel- und Osteuropa tätige ...

