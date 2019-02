Der französische Umweltdienstleister Veolia konnte 2018 den Umsatz und in stärkerem Maß auch die Ergebnisse steigern. Das "solide und stetige rentable Wachstum" habe sich fortgesetzt, sagte Konzernchef Antoine Frérot bei der Präsentation der Ergebnisse heute in Paris. "Alle Zahlen sind exzellent", so Finanzvorstand Claude Laruelle. Der konsolidierte Umsatz Veolias erreichte im vergangenen Jahr 25,9 ...

