- Keine Überraschungen beim Sitzungsprotokoll der Fed- Neue Hinweise zum Verlauf der Handelsgespräche in Washington- Japanische Handelsdaten enttäuschten, DE30 baut Gewinne ausAm Mittwoch schienen die US-Aktienindizes trotz des schwachen Aufwärtsmomentums recht widerstandsfähig gegenüber einer Korrektur zu sein. Ähnlich wie an den ersten zwei Handelstagen der Woche war die Handelsspanne im Intraday-Handel jedoch sehr überschaubar. Ein Grund für die Zurückhaltung könnte das Erwarten des Sitzungsprotokolls des FOMC vom Januar-Treffen gewesen sein, um weitere Einblicke in die geldpolitischen Ansichten der Zentralbanker zu erhalten. Die Fed nahm Im Januar einen abrupten Wechsel hin zu einer dovischen Haltung vor und signalisierte Geduld beim nächsten Zinsschritt sowie Flexibilität bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...