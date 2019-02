Barclays baut seine Investmentbanking-Sparte um - mit Erfolg. Durch einen starken Aktienhandel steigerte die Großbank ihren Gewinn um 15 Prozent.

Die britische Großbank Barclays ist 2018 in die Gewinnzone zurückgekehrt und kommt beim Umbau ihrer Investmentbank voran. Trotz der Börsenturbulenzen im Schlussquartal und einer Milliardenstrafe wegen fauler Hypothekenpapiere in den USA verdiente das Institut unter dem Strich 1,4 Milliarden Pfund (1,6 Milliarden Euro), wie Barclays am Donnerstag mitteilte. 2017 war unter anderem wegen Milliardenbelastungen aus der US-Steuerreform ein Verlust von 1,9 Milliarden Pfund angefallen. Die Barclays-Aktie legte um mehr als vier Prozent zu.

