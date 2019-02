RHI Magnesita gibt einen Zwischenstand des Angebots (Integrated Tender Offer, ITO) an die Magnesita-Investoren bekannt. Neben dem letzten Closing des ITO am 10. Januar 2019 gab es weitere gültige Annahmen von Inhabern von 3.372.269 Magnesita-Stammaktien, was 13,5% der ITO unterliegenden Magnesita-Aktien und 6,7% des gesamten Aktienkapitals von Magnesita, entspricht. RHI Magnesita hält nunmehr 96,2% des gesamten Aktienkapitals von Magnesita. Gemäß den Bedingungen des ITO wird RHI Magnesita 622.255 neue Stammaktien mit einem Wert von 1 Euro je Aktie ausgeben. Die neu ausgegebenen Stammaktien werden den bestehenden Stammaktien gleichrangig sein. Magnesita-Aktionäre, die das ITO noch nicht akzeptiert haben, können bis zum 10. März 2019 unter den gleichen ...

