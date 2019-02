- Bundesregierung könnte Gesetz zur Entlassung von "Risikoträgern" in Banken lockern- DE30 hält sich über 11.400 Punkte-Marke- Deutsche Börse veröffentlicht Informationen zu ETF-TransaktionskostenDie Aktien in Europa starteten den heutigen Handel höher. Ein gemischtes Bild der EMIs verschlechterte jedoch die Stimmung. Die meisten europäischen Blue-Chip-Indizes notieren heute niedriger, aber es gibt einige Ausnahmen, wobei der deutsche Leitindex einer davon ist. Versicherer und Medienunternehmen sind heute die Outperformer, während Banken und Bergbauunternehmen zurückbleiben. Der DE30 notiert weiterhin über dem Breakout-Niveau von 11.375 Punkten. Der deutsche Leitindex liegt auf einem Niveau, das zuletzt an der Wende von November zu Dezember erreicht wurde und könnte in den kommenden Tagen die 11.535 Punkte-Marke testen. Allerdings ist zu beachten, dass die Entwicklung der Autozölle die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ernsthaft beeinträchtigen könnte. Quelle: ...

