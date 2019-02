Der Do & Co Konzern erzielte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018/2019 einen Umsatz von 651,29 Mio. Euro (- 3 Prozent). Das Ergebnis nach Ertragsteuern beträgt in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018/2019 27,68 Mio. Euro und liegt um 0,82 Mio. Euro über jenem des Vergleichszeitraums des Vorjahres. Das bedeutet eine Steigerung in Höhe von 3,0 % des Ergebnisses nach Steuern im Vergleich zum Vorjahr. Der auf die Anteilseigner der Do & Co Aktiengesellschaft entfallende Ergebnisanteil (Konzernergebnis) beträgt daher 21,99 Mio. Euro (VJ: 19,52 Mio. Euro). Der Gewinn je Aktie liegt damit bei 2,26 Euro (VJ: 2,00 Euro). Do & Co erwartet auch in Zukunft gute Entwicklungsmöglichkeiten, wie es im Ausblick heißt. Nach dem Gewinn der beiden ...

