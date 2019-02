Nach dem Kursabsturz von Wirecard ermitteln Staatsanwälte wegen Marktmanipulation. Früher wurden in derlei Fällen nur selten Schuldige gefunden. Wie Kursmanipulation funktioniert, warum die Akteure schwer zu fassen sind.

Der Vorwurf wirkt fein konstruiert, für Ehssan Khazaeli aber ist alles klar: Die Finanzaufsicht BaFin verbietet Leerverkäufe und damit bestimmte Wetten auf einen fallenden Aktienkurs des Zahlungsdienstleisters Wirecard. Das sei ein Indiz dafür, dass beim Absturz der Dax-Aktie etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sei, sagt der Anwalt von der Berliner Kanzlei Werdermann von Rüden. Zudem habe Dan McCrum, der "Financial Times"-Journalist, nach dessen drei Artikeln der Kurs wiederholt einbrach (siehe Chart unten), unzutreffende Wörter verwendet. So sei das Büro von Wirecard nicht durchsucht worden, die Polizei habe nur Unterlagen abgeholt. "Das erweckt einen falschen Eindruck", sagt Khazaeli. Deshalb hat er bei der Staatsanwaltschaft München Strafanzeige gegen den Journalisten eingereicht, im Auftrag eines Anlegers, der sich geschädigt sieht. Die "Financial Times" ("FT") erklärt, jede Anschuldigung sei unbegründet.

Die Zeitung hatte berichtet, ein Wirecard-Mitarbeiter in Singapur habe mit gefälschten und zurückdatierten Verträgen Transaktionen manipuliert, es bestehe auch Verdacht auf Geldwäsche. Wirecard bestreitet alles. Eine Kanzlei, die den Fall untersuche, habe bisher keine Beweise gefunden.

Wie fast immer in solchen Fällen ist nicht leicht zu klären, wer Opfer und wer Täter ist. Es geht um Marktmanipulation, den Versuch, den Kurs einer Aktie in die gewünschte Richtung zu bewegen. Manipulieren können sowohl Unternehmen - zum Beispiel, indem sie falsche Bilanzzahlen verbreiten - als auch Investoren - zum Beispiel, indem sie Unwahrheiten über ein Unternehmen verbreiten. Doch Manipulationen sind oft schwierig nachzuweisen. "Es geht nicht um ein einfaches Delikt, bei dem jemand etwa eindeutig identifizierbare DNA hinterlässt", sagt Oberstaatsanwältin Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München I, die seit Jahren in einem früheren Fall um mögliche Manipulation des Wirecard-Kurses ermittelt. Beschuldigte im Ausland und unklare Motive erschweren Ermittlungen.

Besonders oft rücken Leerverkäufer ins Visier von Aufsicht und Staatsanwaltschaft. Weil diese sogenannten Shortseller auf sinkende Kurse wetten und die Kurse selbst - allein schon durch Verkäufe - drücken können, werden sie von Konzernen gefürchtet. Shortseller müssten doppelt vorsichtig sein: "Sie stellen sich gegen die Masse, gegen alle anderen, die an steigenden Kursen interessiert sind. Das macht sie unbeliebt", sagt einer, der das Geschäft lang betrieben hat.

Shortseller: Aktien leihen und verkaufen

Shortseller leihen sich Aktien bei einer Bank oder Fondsgesellschaft und verkaufen diese. Fällt der Kurs wie erhofft, kaufen die Shorties die Aktien günstiger zurück. Die Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufskurs ist ihr Gewinn. Bei Wirecard waren zeitweise rund 14 Prozent der gesamten Aktien verliehen und verkauft. Seit Mitte Januar, vor Erscheinen des ersten Artikels der "Financial Times", waren die Leerverkaufspositionen angestiegen. Verkaufen auffällig viele Shortseller vor Veröffentlichung von kursdrückenden Nachrichten eine Aktie, weckt das üblicherweise Zweifel. Hat jemand vorab Informationen durchgestochen? Ein Leerverkäufer wusste angeblich, wann die "FT" den Artikel mit den Vorwürfen gegen Wirecard veröffentlichen wird. Das soll er der Staatsanwaltschaft München gesagt haben.

Ein Indiz für Marktmanipulation? Oder hat ein Journalist nur seinen Job gemacht und so womöglich Shortseller aufgeschreckt? Das wäre völlig legal - und solide Recherche darf bei einer renommierten Zeitung wie der "FT" vorausgesetzt werden.

Nur Stunden nach dem ersten Kurseinbruch hat die deutsche Finanzaufsicht BaFin erklärt, mögliche Marktmanipulation zu prüfen. Das kann dauern. Investoren sind unsicher, was genau passiert ist. "Wir kennen die Muster. Die Vorwürfe nehmen wir ernst, sind aber überzeugt, dass eine Reihe von Leerverkäufern eine irreführende Version von Ereignissen präsentiert - möglicherweise absichtlich", sagt Nicolas Walewski, Chef von Alken Asset Management, die rund drei Prozent ...

