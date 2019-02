Eckart Sünner gibt sein Amt bei dem Chipkonzern im August ab. Damit ist der Weg für Wolfgang Eder bei Infineon frei. Die Personalie sorgte auch für Kritik.

Der österreichische Stahl-Manager Wolfgang Eder soll schon im Sommer an die Spitze des Aufsichtsrats von Infineon rücken. Der Rechtsanwalt Eckart Sünner kündigte am Donnerstag auf der Hauptversammlung seinen Rücktritt als Aufsichtsratschef für August an.

Der 66-jährige Eder, der noch bis Anfang Juli an der Spitze des Linzer Stahlkonzerns Voestalpine steht, werde sich dann als sein Nachfolger zur Wahl stellen. Sünner hatte das Amt bei dem Chipkonzern Anfang vergangenen Jahres von Ex-Lufthansa-Chef Wolfgang ...

