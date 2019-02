Der Hersteller von Pritt und Persil litt zuletzt unter steigenden Rohstoffkosten und Lieferschwierigkeiten. Nun will Henkel seine Anteilseigner mit einer Investitionsoffensive milde stimmen.

Der Konsumgüterkonzern Henkel will seine Anteilseigner mit einer Rekord-Dividende versöhnen. Denn bei den über Jahre erfolgsverwöhnten Düsseldorfern lief es zuletzt nicht überall rund. Währungsturbulenzen, steigende Rohstoffkosten und hausgemachte Probleme wie Lieferschwierigkeiten in den USA machten dem Hersteller von Pritt und Persil im vergangenen Jahr zu schaffen. Konzernchef Hans Van Bylen will mit einer Investitionsoffensive gegensteuern, mit der er Wachstum und Digitalisierung stärker anschieben will. Henkel-Aktien legten leicht zu, waren mit 89,66 Euro aber weit entfernt von ihrem Jahreshoch von 113,90 Euro aus dem vergangenen März.

"Henkel ist kerngesund", sagte ...

