Alle reden von Apples iPhone-Verkäufen und von Apples Preispolitik auf diesem Gebiet. Diese Sichtweise hält das Börsenmagazin "deraktionaer" laut eines Berichts vom Donnerstag für zu verengt. Klar sei, dass neue Wachstumsfelder erschlossen werden müssten. Das könnte entweder im Service-Geschäft oder auf der Produktseite geschehen. Spätestens da würden die Spekulationen beginnen, heißt es weiter. Was könnte zum Beispiel mit dem in Apple Keynotes häufig zitierten "one more thing" gemeint sein? ... (Claudia Wallendorf)

