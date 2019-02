Das Testgelände inklusive der Werkstatt-Umgebung wurde in eine virtuelle Darstellung überführt. Bild: Porsche Porsche installiert in Zusammenarbeit mit dem Startup ?Kopernikus Automotive? ein Testfeld auf dem Unternehmensgelände in Ludwigsburg. Das Unternehmen aus Berlin ist spezialisiert auf Techno ...

Den vollständigen Artikel lesen ...