Infineon muss wohl erst einmal mit rückläufigem Wachstum im Halbleiter-Markt zurechtkommen: Dies bestätigte der Chef des Halbleiter-Konzerns, Reinhard Ploss, am Donnerstag auf der Hauptversammlung in München laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters.

Ihm zufolge habe sich der Markt nach zwei außergewöhnlich starken Jahren nun an einigen Stellen beruhigt. "Der Boom ist vorbei. Wir sind nun in einer Phase mit moderatem Wachstum", sagte Ploss vor den Aktionären. Dennoch, so der Manager ... (Marco Schnepf)

