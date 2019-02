EAG-HV für 2017/18 (1). So ein Pech. Da ersucht man höflich um eine Gastkarte: Nicht möglich. Medienleute müssen damit leben, dass viele Leute annehmen, sie könnten nicht schweigen und würden was ausplaudern. Ich und ausplaudern? Unter diesem Vorurteil leide ich. Günter Luntsch vor verschlossenen Türen einer streng geheimen Hauptversammlung? Unvorstellbar. Zum Glück hat man Anlegerkollegen, die einen nicht im Stich lassen. VIPs, die einen selbst in diese geschlossene Gesellschaft reinbringen. Christian B. hat diesen Bericht gerettet, danke! Am 20.2.19 um 10 Uhr begann die HV mit rund 30 Personen und 1 Hund im Saal, davon etwa 22 Aktionäre, die anderen waren Vorstand, Aufsichtsrat, Notar, Notariatsangestellte und "Auskunftspersonen" ....

Den vollständigen Artikel lesen ...