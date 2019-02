Die französische Hotelkette Accor (ISIN: FR0000120404) wird eine unveränderte Dividende in Höhe von 1,05 Euro ausbezahlen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 38,51 beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,73 Prozent. Die Hauptversammlung ist am 30. April 2019 in Paris. Im Jahr 2018 stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 8,8 Prozent auf 3,61 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. ...

