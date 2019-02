Die E.ON-Aktie ist schwungvoll ins neue Jahr gestartet und stieg bis Anfang Februar auf 9,76 Euro an. Das im Juli markierte 12-Monats-Hoch bei 9,93 Euro konnte bislang aber noch nicht erreicht, geschweige denn überwunden werden. Unter dem Strich belaufen sich die Kursgewinne seit Jahresbeginn auf 12,05 Prozent. Nun stellt sich die Frage, ob die Aktie ihr Potenzial bereits ausgeschöpft hat oder ob es weitere Kurssteigerungen geben kann. Hier lohnt ein Blick in die Statistik und auf die in den ... (Alexander Hirschler)

