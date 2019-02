Die politischen Einigung garantiert nicht, dass der Digitalpakt zum Erfolg wird. Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger fordert nun pädagogische Konzepte und ein konsequentes Handyverbot an Schulen.

WirtschaftsWoche: Nach dem Kompromiss im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat wird der Digitalpakt endlich Wirklichkeit. Worauf kommt es nun aus Lehrersicht vor allem an? Heinz-Peter Meidinger: Vor allem muss man dem Eindruck entgegentreten, dass mit der Freigabe der Mittel - fünf Milliarden Euro - schon viel erreicht sei. Die Frage ist auch, ob die Kommunen und Länder die Schulen schon über ihre Vorstellungen und Bedarfe abgefragt haben. In Bayern, wo ich selbst eine Schule leite, ist das schon passiert. Die Länderregierungen koordinieren die Verteilung der Mittel auf die Kommunen beziehungsweise andere schultragenden Verwaltungseinheiten. Die wiederum verteilen sie dann auf die einzelnen Schulen.

Was ist wichtiger: Die technische Ausstattung für die Schulen zu besorgen oder die Lehrer zu digitalen Experten fortzubilden?Das eine kann man vom anderen gar nicht trennen. Wenn das Ganze etwas bringen soll, kommt es auf den pädagogischen Mehrwert an: Was wird an den Schulen mit den neuen Geräten gemacht? Durch die Digitalisierung wird schlechter Unterricht sicher nicht automatisch guter Unterricht. Aber vielleicht kann guter Unterricht von den zusätzlichen Möglichkeiten der Vernetzung über ein schnelles Internet profitieren. Das geht nur mit Lehrerfortbildung. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Zahl der Computer an Grundschulen eher negativ korreliert mit Lernerfolgen. Je mehr die Kinder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...