Vor vier Jahren hatte Capvis in einem herausfordernden Umfeld die nasschemischen Aktivitäten des süddeutschen Maschinenbauers RENA gekauft und in die neu gegründete RENA Technologies GmbH überführt. Dank struktureller und operativer Veränderungen hat sich das Unternehmen seit 2015 als Champion im internationalen Markt etabliert und neue Arbeitsplätze geschaffen. Nach dieser erfolgreichen Reorganisation und Neupositionierung verkauft Capvis die RENA Technologies GmbH nun an durch Equistone Partners Europe beratene Fonds («Equistone»), welche die künftige Entwicklung der Firma begleiten werden.



Pressekontakt: Für RENA Technologies GmbH: Peter Schneidewind CEO +49 7723 9313 3131 Peter.Schneidewind@rena.com



Für Capvis AG: Julie Darbellay Head of Investor Relations +41 43 300 58 38 julie.darbellay@capvis.com