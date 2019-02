Kooperation am Arbeitsplatz wird großgeschrieben. Ob kooperiert wird, entscheiden jedoch nur die egoistischsten Kollegen - ohne Widerrede. Das haben Evolutionsbiologen in einer Studie herausgefunden.

Er ist nett. Freundlichkeit beantwortet er stets mit Freundlichkeit. Im Grunde ist er ein angenehmer Arbeitskollege. Wären da nicht diese Missverständnisse, die sich in der Zusammenarbeit mit ihm häufen. Missverständnisse, die ihn vor dem Chef immer besser aussehen lassen als die anderen Teammitglieder. Zufall oder kaltblütiger Egoismus?

Wenn Ihnen dieses Gefühl bekannt vorkommt, dann arbeiten Sie möglicherweise mit einem sogenannten Ausbeuter zusammen. Insbesondere in Situationen mit hohem Wettbewerbsdruck wechseln die Ausbeuter geschickt zwischen Kooperation und Egoismus und setzen sich so erfolgreich durch. "Die konkurrierenden Kollegen werden immer wieder über den Tisch gezogen und glauben an ein Missverständnis, da es sich bei den Ausbeutern ja grundsätzlich um nette Kollegen handelt", erklärt Manfred Milinski, Professor am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön.

Zu diesem Schluss sind Milinski und sein Kollege Lutz Becks kürzlich in ihrer Studie gekommen, die den Willen zur Zusammenarbeit ...

