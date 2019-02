Der ADAC hat inzwischen mehr Mitglieder als die evangelische Kirche - aber immer noch kein Geschäftsmodell. Fünf Jahre nach dem Betrugsskandal sind viele Reformvorhaben gescheitert. Stattdessen wird erbittert gestritten.

Die Zukunft kommt in blauer Chinohose und weißen Turnschuhen. Alexander Möller, 44, betritt die Bühne in Halle 17 des hannoverschen Messegeländes, ausgestattet mit den Insignien eines Chief Change Officers, krawattenlos und mit Dreitagebart. Ganz klar: Hier will einer die weltgrößte Computerschau Cebit nutzen, um die Wiederauferstehung des ADAC zu feiern. Möller führt die Geschäfte von Deutschlands größtem Verein und Europas Autoclub Nummer eins. Und er hat die Vision, den ADAC vom "Pannen- zum Mobilitätshelfer" zu promovieren, zu einer Art Multiverkehrsplattform für Bus, Bahn, Fahrrad und Auto - zu einem "Dienstleister", der "functions of mobility" anbietet.

Im Publikum sitzt ein älterer Herr, der sich sichtlich unwohl fühlt bei Möllers Anglizismus-Parade: August Markl, 70, Präsident des ADAC, graue Haare, Lederschuhe, Anzug. Lautlos zählt Markl nach, wie viele Menschen seinem Geschäftsführer da gerade zuhören: ungefähr 60, na ja, nicht gerade viel. Möller aber ist begeistert, von sich und von der Veranstaltung. Er marschiert jetzt von der Bühne und will gleich weiter, zur "Start-up-Challenge", die er anberaumt hat. Zögerlich trottet Markl hinterher, vorbei an Ständen von Facebook und Blablacar. Als ein humanoider Roboter ihren Weg kreuzt, dreht er sich um und schaut zurück.

Markl und Möller sind nach dem Betrugsskandal beim Allgemeinen Deutschen Automobil-Club ADAC vor fünf Jahren (siehe unten) angetreten, um den Verein zu drehen. Ein neues Geschäftsmodell sollte her, mit digitalen Angeboten und zeitgemäßen Mitgliedschaften, mit solideren Finanzen und einer schlankeren Organisation. Der ADAC sollte sich wandeln vom lobbyistischen Sanierungsfall zum modernen, offenen, steuerehrlichen Club - vom Mythos "Gelber Engel", den Seilschaften zugrunde richteten, zu einem Verein, der dem Land den Weg in die Mobilität der Zukunft ebnet.

Mit dem Auftritt auf der Cebit 2018 wollen Markl und Möller nun das entscheidende Jahr einläuten: Im Frühjahr 2019 soll das gemeinsame Reformprojekt abgeschlossen, soll der ADAC runderneuert sein. Tatsächlich aber zeigt sich schon an diesem Vormittag: Die beiden trennen Welten.Wäre der ADAC an der Börse notiert, er wäre im MDax gelistet mit seiner Bilanzsumme von fast zwei Milliarden Euro, seinen 9500 Mitarbeitern und 21 Millionen Kunden, die sich hier Mitglieder nennen - ein mächtiger Lobbykonzern ist das, der seit Jahrzehnten auf allen Ebenen die Richtlinien der deutschen Verkehrspolitik mitbestimmt.

Doch als Rechtsperson ist der ADAC nichts weiter als Deutschlands größter Verein. Die hauptamtlichen Geschäftsführer bilden so etwas wie die Exekutive von Zehntausenden Ehrenamtlern, die den Ton angeben und im Zweifel auch haften, August Markl vorneweg, ein pensionierter Radiologe, der oft nur zwei, drei Tage die Woche in der Münchner Zentrale auftaucht.

18 Regionalorganisationen und 1850 Ortsclubs zählt der ADAC. Vereinszweck nach Paragraf 2, Absatz 1 seiner Satzung ist "die Wahrnehmung und Förderung der Interessen des Kraftfahrwesens, des Motorsports und des Tourismus". Viele Mitglieder rühmen sich noch immer, "gelbes Blut" in den Adern zu haben, also: Benzin. Sie fühlen sich angegriffen von Managern, die viel von Visionen sprechen, von Wagen, die sich bald selbst reparieren, oder künstlicher Intelligenz, die die nächste Panne vorhersagt. Disruptions-Apologeten, die hinterfragen, wozu es noch eine Mitgliedschaft im Autoclub braucht, wenn die Zukunft aus Flugtaxis besteht und die Innenstädte dank Fahrverboten zu Fußgängerzonen werden. Menschen wie Möller, die den Begriff "Automobil" aus dem Namen ADAC tilgen wollen.

Der Club ist gespalten. So gespalten wie die Autorepublik: Verbrenner- versus Elektrofraktion, Grenzwertgegner vs. Fahrradfahrer, PS-Freunde vs. Umweltschützer. Das sind die Lager. Draußen wie drinnen.

Doch was Markl und Möller als Erfolgsstory geplant hatten, endet im Desaster, einer zugespitzten Identitätskrise. Geschäftsführer Möller ist inzwischen seinen Job los, Präsident Markl schwer angeschlagen. Die Vision: beerdigt. Neue Mitgliedschaftsmodelle: auf Eis gelegt. Die Finanzlage: desaströs. Die Stimmung unter den Mitarbeitern: katastrophal. Vor allem aber ist ein Konflikt zwischen der Zentrale und einigen Regionalclubs eskaliert. Fünf Provinzfürsten haben das Hauptquartier verklagt. Ein einmaliger Vorgang in der 116-jährigen Historie des Autofreunde-Vereins: ADAC gegen ADAC.

Der Skandal von 2014 war offenbar nur ein erster Riss in der gelben Fassade. Heute, fünf Jahre später, zeigt sich: Die Substanz des gesamten Gebäudes ist bedroht. Es geht ums Ganze: um viel Macht - und noch mehr Geld. Um böses gelbes Blut.

Wie konnte es so weit kommen?

Kein Geschäftsmodell mit Zukunft

5. Juni, Kosmos-Kongresszentrum

Alexander Möller reißt sich auf dem Digital- und Start-up-Tag von CDU und CSU in Berlin das Jackett vom Leib, krempelt die Ärmel seines weißen Hemdes hoch, holt tief Luft: "Ich weiß nicht", schnauft er dann, "ob mein Präsidium mich noch einmal einstellen würde. Ich gehe denen tierisch auf die Nerven." Womit? Möller kann es runterbeten: Der ADAC zählt inzwischen mehr Mitglieder als die evangelische Kirche; doch während die Gotteshäuser immer leerer werden, wächst die Münchner Autogemeinde Jahr um Jahr um eine halbe Million Menschen. Ein Geschäftsmodell mit Zukunft ist das gleichwohl nicht, im Gegenteil: Um die Finanzen steht es schlecht. Jedes neue Mitglied verursacht einen "negativen Deckungsbeitrag", bringt also keinen Gewinn mehr, sondern nur weitere Kosten bei Unfallhilfe und Bürokratie.

Etwa eine halbe Milliarde Euro nimmt die Zentrale jährlich durch Mitgliedsbeiträge ein. 338 Millionen kosten aber schon die vier Millionen Pannen, zu denen die gelben Engel rausfahren. 56 Millionen verschlingt das Clubmagazin "Motorwelt", 238 Millionen das Personal. Und auch wenn es noch interne Verrechnungen mit den Regionalclubs gibt, bleibt am Ende ein Defizit. Acht Millionen Euro waren es 2017. Rund 50 Millionen 2018. Bis 2020 dürfte sich das Minus laut internen Berechnungen auf 170 Millionen summieren.

Wenn nicht schleunigst etwas passiert.Bis zur Krise 2014 ging beim Autoclub alles durcheinander: die Pannenhilfe, die Autoversicherung, die Urlaubsreisen und Buchverkäufe. Hatte ein Bereich Geldsorgen, griff man in die Gemeinschaftskasse. Dann aber meldete das Münchner Registergericht Zweifel an, ob das mit der Satzung eines steuerbegünstigten Vereins vereinbar sei. Wolle der ADAC seinen Status behalten, müsse er sich "entflechten" und "entherrschen". Und das wollte Präsident Markl unbedingt.

Schon 1971, noch als Student, hatte er in München einen ADAC-Ortsclub gegründet, die "Scuderia Magra", war mit seinem Renault R4 Rallyes gefahren und hatte als "großer Vorsitzender", wie sie ihn nannten, seinen Mitstreitern im Clubmagazin die verkehrspolitische Weltlage gedeutet.

Markl hängt an diesem Verein, dessen Mitglied er seit einem halben Jahrhundert ist. Und so lässt er Geschäftsführer Möller den ADAC in drei Säulen aufspalten: in einen Verein, der die Pannenhilfe abwickelt. In eine europäische Aktiengesellschaft SE, die alle kommerziellen Aktivitäten bündelt. Und in eine Stiftung, die sich für Verkehrserziehung oder Unfallverhütung engagiert. Seither aber hat der e.V. ein Finanzproblem.

Möller will deshalb Kosten kürzen. Will Mitgliedschaften digitalisieren, neue Angebote für Nichtautofahrer entwickeln. Er setzt ein 200 Millionen Euro schweres Sparprogramm namens "Pole Position" auf, das er sich mit Unternehmensberatern ausgedacht hat, will 440 Stellen streichen, die "Motorwelt" auslagern, bis 2020 die "schwarze Null" erreichen, kurz: Möller will den ADAC führen wie einen Konzern. Und das, sagt er in Berlin, sei völlig neu für das Haus: "Die Mitarbeiter interessieren sich nicht für Visionen, sondern für die Krisenfestigkeit ihres Jobs, die Luftfeuchtigkeit im Büro oder das Essen in der Kantine." Er habe eine "extreme Unzufriedenheit" provoziert.

14. Juni, Cebit-Messegelände

Auf der Cebit in Hannover geht der Start-up-Pitch zu Ende, Möller und Markl verlassen die Halle 27. Sie haben nebenan einen Konferenzraum gemietet, sich einen Obstkorb und Schnittchen bestellt. "Wir müssen uns öffnen, uns selbst angreifen, um zu bestehen", sagt Möller. Das übliche Disruptions-Vokabular. Markl ist zurückhaltender: "Was hier geschieht, ist positive Bestäubung." Nach so viel neuer Welt braucht er erst mal eine Banane, an der er sich festhalten kann. Langsam schält Markl die Frucht, beißt rein, verzieht das Gesicht: unreif. Auch das noch. Er wirkt erschöpft. Vielleicht sind es die vielen Anglizismen. Vielleicht auch die überbordende Revolutionslust von Möller.

Der ...

