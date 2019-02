SAP kommt Anlegern weiter entgegen: Nachdem Konzernchef Bill McDermott und Finanzvorstand Luka Mucic zuletzt eine kontinuierlich steigende Profitabilität in Aussicht gestellt hatten, soll nun offenbar auch die Dividende nach oben geschraubt werden. Dies kündigte der Walldorfer Softwaregigant am Donnerstag an.

Demnach schlägt der Aufsichtsrat eine Erhöhung der für 2018 zu erbringenden Ausschüttungen in Höhe von 1,50 Euro je Aktie vor. Im Vorjahr hatte man 1,40 Euro bezahlt. Mit der Erhöhung ... (Marco Schnepf)

