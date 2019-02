In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 21.02. 15:25: "Ein Ausdruck der Verzweiflung": Welche Strategie Samsung mit seinem faltbaren 2.000-Dollar-Smartphone wirklich verfolgtSelbst für viele Samsung-Fanskam die Vorstellung des ersten faltbaren Smartphones am Mittwochabend überraschend. Zwar gab es im Vorfeld bereits Gerüchte, dass es aber tatsäc ...>> Artikel lesen 21.02. 14:56: Ein knapper Rohstoff könnte den Durchbruch des E-Autos um Jahre verzögernE-Autos sollen schon bald in großen Mengen produziert werden, wenn es nach den Autobauern geht. Die International Agency schätzt, dass in etwas mehr als zehn Jahren bis zu 220 Millio ...>> ...

Den vollständigen Artikel lesen ...