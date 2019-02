Tagesausblick für 22.2.: DAX - Käufer halten sich zurück. Telekom, Pfeiffer Vacuum und Juve im Blick!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der DAX präsentierte sich heute wenig verändert. Unternehmensdaten von Henkel und Deutscher Telekom wurden zwar positiv aufgenommen. Dies reichte jedoch nicht, um die Kauflaune bei den Anlegern nachhaltig zu steigern und dem Index großen Auftrieb zu geben. Die Zurückhaltung spiegelte sich auch bei den deutschen Nebenwerteindizes sowie den meisten europäischen Blue-Chip-Indizes wider. So schloss der DAX bei 11.430 Punkten und der EuroStoxx 50 bei 3.260 Punkten.

Am Anleihenmarkt stiegen die Renditen am langen Ende zumeist an. So stieg die Rendite der 10jährigen Bundesanleihe von 0,1 auf 0,13 Prozent. Bei den Edelmetallen kam es derweil zu Gewinnmitnahmen. Sowohl Gold als auch Palladium gaben etwas nach. Der Euro/US-Dollar stagnierte auf Vortagesniveau von 1,133 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Telekom gab heute Geschäftszahlen bekannt und schlug eine Erhöhung der Dividende vor. Nach einem schwachen Start drehte das Papier am späten Nachmittag zurück ins Plus. Fresenius profitierte von positiven Analystenkommentaren und schloss den Gap von Anfang Dezember. Die EU-Kommission billigte RWEs Teil des Energiedeals mit E.ON. Die Entscheidung löste dennoch keinen Kaufrausch bei RWE aus. Im Bereich von EUR 22 wird die Luft dünn. Nordex wurde heute durch gute Quartalszahlen beflügelt. Über neun Prozent schob sich das Papier nach oben und erreicht damit den höchsten Stand seit Juni 2018. Pfeiffer Vacuum überzeugte mit starken Geschäftszahlen. Anleger quittierten dies mit einem Kursaufschlag von über 8,5 Prozent. SAP schlägt eine Erhöhung der Dividende um zehn Cents vor. Großen Schwung gab die Meldung dem Papier dennoch nicht. Aktuell hängt die Aktie noch am Novemberhoch von EUR 95,40. Bei Siltronic wurde der Höhenflug heute jäh beendet. Über neun Prozent verlor das Papier nachdem die Geschäftsaussichten auf das laufende Geschäftsjahr zurückhaltend ausfielen. Die gestrige Niederlage gegen Atletico Madrid im Champions League-Achtelfinalhinspiel schockte die Juventus Turin-Fans. Heute reagierten die Anleger. Über zehn Prozent verlor die Juve-Aktie heute und stabilisierte sich erst im Bereich von EUR 1,27.

Aus Deutschland melden morgen unter anderem Dr. Hönle und Volkswagen Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine

Deutschland - BIP Q4, detailliertes Ergebnis

Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Februar

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Januar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000/11.240/11.370 Punkte

Der DAX pendelte heute zwischen 11.390 und 11.450 Punkten und verteidigte damit die Unterstützungsmarke von 11.370 Punkten. Damit besteht weiterhin die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 11.640 Punkte. Das Aufwärtsmomentum bleibt weiterhin schwach. Bei Rücksetzern unter 11.370 Punkten könnte eine Korrektur bis 10.900/11.000 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 02.03.2018 - 21.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.02.2014 - 21.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX2WLM 128,81 10.000 14.000 20.09.2019 DAX HX2WLS 138,66 10.200 15.750 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.02.2019; 17:33 Uhr

