SuperSonic Imagine (Euronext: SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l'imagerie médicale par ultrasons (échographie), présentera, pour la première fois Aixplorer MACH 30, lors du Congrès Européen de Radiologie (ECR) 2019 qui se déroulera Vienne en Autriche du 27 février au 3 mars 2019.

Le Congrès, qui fêtera son 25ème anniversaire cette année, est organisé par la Société Européenne de Radiologie (ESR) et réunit, chaque année, plus de 28 000 professionnels de l'imagerie médicale venus de plus de 100 pays.

Nous sommes impatients de présenter l'Aixplorer MACH 30 lors du Congrès Européen de Radiologie. Les installations de notre nouvel échographe se multiplient travers l'Europe, nous commençons équiper des services de radiologie des hôpitaux (CHU) et dans des centres de radiologie privés en Allemagne, en Roumanie, en Italie, et bien sûr en France. Les utilisateurs soulignent la qualité de l'image et l'optimisation des performances diagnostiques des différents modes notamment ShearWave PLUS ainsi que la nouvelle ergonomie qui rend plus confortable et rapide l'utilisation de l'échographe» explique Michèle Lesieur, Directrice Générale de SuperSonic Imagine.

Aixplorer MACH 30 ouvre une nouvelle voie l'échographie

Nouvelle rupture technologique signée SuperSonic Imagine, l'Aixplorer MACH 30 introduit une nouvelle génération de l'imagerie UltraFast qui permet une optimisation de l'ensemble des modes d'imagerie (Doppler UltraFast, Angio PL.U.S Planewave UltraSensitive Imaging et TriVu) afin d'offrir de meilleures performances diagnostiques tout en proposant une qualité d'image exceptionnelle sur tous les modes d'imagerie conventionnels grâce une pureté préservée du signal ultrasonore.

La nouvelle génération d'élastographie ShearWave (SWE PLUS) encore plus performante voit également le jour. Elle permet de visualiser et de mesurer en temps réel la dureté des tissus sur une cartographie couleur, la vitesse d'acquisition, la taille de la boite élastographique ainsi que la profondeur d'examen ont été nettement améliorées.

Concept inédit dans le milieu échographique, le pavé tactile SonicPad, est conçu pour faciliter l'expérience utilisateur. Le SonicPad améliore le flux du travail du radiologue en réduisant de 77% les mouvements de l'utilisateur, diminuant ainsi la durée de l'examen de plus de 30%.

Les performances accrues, le design épuré et fonctionnel et l'expérience utilisateur simplifiée d'Aixplorer MACH 30 séduisent les utilisateurs travers le monde.

Des démonstrations sur modèle avec Aixplorer MACH 30 auront lieu pendant toute la durée de l'ECR sur le stand de SuperSonic Imagine (n°504, Expo X5).

Plus d'information sur Aixplorer MACH 30 sur supersonicimagine.fr ou aixplorer-mach.fr

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l'imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast) a donné naissance de nouveaux modes d'imagerie, aujourd'hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast est l'élastographie ShearWave (SWE), qui permet aux médecins de visualiser et d'analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies. Le dernier né de la gamme Aixplorer, Aixplorer MACH 30 introduit une nouvelle génération d'imagerie UltraFast permettant l'optimisation de l'ensemble des modes d'imagerie innovants: ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec plus de 2 300 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 24,6 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole SSI).

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.

