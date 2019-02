An den Aktienmärkten geht es weiter bergauf. Trotz aller Sorgen um die konjunkturelle und weltpolitische Entwicklung sind die gut 100 deutschen Aktien seit Jahresbeginn im Schnitt um 10 Prozent gestiegen. Dabei haben sich die einzelnen Werte wie üblich sehr unterschiedlich entwickelt. Der Performance-Korridor reicht von minus 22 Prozent bis zu plus 38 Prozent. Zu den absoluten Top-Performern zählt die Aktie von Sartorius mit einem Kursanstieg von 35 Prozent. Auch langfristig hätte sich ein Investment in den Laborausrüster gelohnt, wie das Plus von 165 Prozent auf Sicht der vergangenen drei Jahre belegt. So richtig spannend wird die Sache aber beim Blick auf den 10-Jahres-Chart. Anfang 2009 stand die Aktie nämlich kurz davor, in den Bereich der Pennystocks (Kurs von unter einem Euro) abzurutschen. Heute kostet ein Anteilsschein fast 150 Euro. Wer damals 10.000 Euro in die Aktie investiert hätte, wäre heute Millionär. Solche Geschichten schreibt nur die Börse.Unternehmen mit guter ZukunftsperspektiveErwin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...