Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TKA: Telekom Austria am 21.2. 3,45%, Volumen 221% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 21.2. 2,03%, Volumen 100% normaler Tage , SPI: S Immo am 21.2. 1,40%, Volumen 140% normaler Tage , DOC: DO&CO am 21.2. -3,07%, Volumen 199% normaler Tage , EBS: Erste Group am 21.2. -3,07%, Volumen 101% normaler Tage , VER: Verbund am 21.2. -6,16%, Volumen 133% normaler Tage , ATX: -1,09% Aktie Symbol SK Perf. Telekom Austria TKA 6.600 3.45% Lenzing LNZ 87.950 2.03% S Immo SPI 17.340 1.40% DO&CO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...