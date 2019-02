Die Palfinger AG hat gemeinsam mit VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH und der Angst Group die in Wien ansässige Palfinger Structural Inspection GmbH (Structuinspect) gegründet. "Diese Gesellschaft wird ab sofort die Inspektion vor allem von Eisenbahn- und Straßenbrücken revolutionieren. Durch den kombinierten Einsatz von Drohnen, multispektraler Sensorik, künstlicher Intelligenz und dreidimensionaler Datenverarbeitung wird die Überprüfung von Bauwerken nicht nur in wesentlich kürzerer Zeit erfolgen können, sondern es wird auch die Sperre der Bauwerke für den Verkehr nicht mehr erforderlich sein", heißt es in einer Aussendung. Der Zustand des Bauwerks sowie die Veränderung der Materialien können umfassend ...

