Bislang paralysierte die Angst vor Spionageaktivitäten des chinesischen Konzerns Huawei Europa nur. Doch nun greift die Politik durch.

Im Athener Vorort Maroussi, 30 Autominuten von der Akropolis entfernt, weist kein Schild darauf hin, dass die EU hier ihre Vordenker in Sachen Cyberabwehr zusammengezogen hat. In einem hellbraunen Backsteinbau beschäftigt die Europäische Agentur für Netzwerk und Informationssicherheit (Enisa) rund 100 IT- und Digitalspezialisten. Seit der Gründung 2004 produzieren sie vor allem Diskussionspapiere und Leitlinien mit Ratschlägen, etwa zum Schutz des Internets der Dinge und zum sicheren Umgang mit Cloud-Computern. Eine eigene Eingreiftruppe kommandiert Enisa-Direktor Udo Helmbrecht, ein Deutscher, bislang nicht.

Mit der Ruhe in den Denkerstuben dürfte es bald vorbei sein, die EU-Kommission will Enisa zu einer echten Cybersicherheitsbehörde ausbauen. Doch schon jetzt rückt die Agentur in den Fokus der Sicherheitsdebatte um den chinesischen Technologieausrüster Huawei. Dabei geht es um ihr mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft hochkarätig besetztes Beratergremium - und vor allem um den Finnen Mika Lauhde.

Der Spezialist für Cybersicherheit gehörte dem exklusiven Kreis bis Anfang des Jahres an. Nachdem er viele Jahre für den finnischen Netzausrüster Nokia gearbeitet hatte, wechselte er Anfang 2018 zu Huawei. Dort ist er nicht nur für Sicherheit und Datenschutz, sondern als Bereichsleiter "Global Public Affairs" auch für Lobbyarbeit zuständig. In eigener Sache hat die offenbar wenig bewirkt. Dass ein Manager des umstrittenen chinesischen Konzerns Einsichten in die Pläne der europäischen Cybersicherheitsbehörde bekommt, war der Brüsseler EU-Kommission offenbar "zu heiß", wie Mitglieder des Beratergremiums sagen.

Dezent entfernt

Enisa-Chef Helmbrecht soll deshalb aus Brüssel den inoffiziellen Auftrag erhalten haben, Lauhde möglichst geräuschlos aus dem Kreis der Ratgeber zu entfernen. Die Initiative soll von Deutschland und Frankreich ausgegangen sein. Mehrere Insider sagen, dass er dem Finnen schriftlich nahegelegt habe, sein Mandat niederzulegen. Helmbrecht bestreitet das. Die Mitgliederliste des Gremiums auf der Webseite der Enisa führt den Namen Lauhdes nicht mehr auf. Das Mandat des Finnen wäre bis Mai 2020 gelaufen. Die EU-Kommission ...

