Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.MDO: McDonalds am 21.2. 1,29%, Volumen 106% normaler Tage , KO: Coca-Cola am 21.2. 1,69%, Volumen 141% normaler Tage , MSFT: Microsoft am 21.2. 2,11%, Volumen 94% normaler Tage , UTC1: United Technologies am 21.2. -1,64%, Volumen 62% normaler Tage , DWDP: DowDuPont Inc. am 21.2. -1,74%, Volumen 92% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 21.2. -1,85%, Volumen 84% normaler Tage , Dow Jones: -0,40% Aktie Symbol SK Perf. Microsoft MSFT 109.410 2.11% Coca-Cola KO 45.860 1.69% McDonalds MDO 182.810 1.29% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...