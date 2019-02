Bis zu 31 Stunden waren Berliner letzte Woche ohne Strom, so lange dauert es nicht einmal in Afrika. Ob BER-Debakel oder Wohnungsnot - immer wieder fällt Berlin auf. Hilft der Finanzausgleich, oder macht er's schlimmer?

Ich bin derzeit auf einem Forschungsaufenthalt in Südafrika. Dort kommt es seit Jahren immer wieder zu Stromausfällen, man ist hier daran gewohnt. Es gibt ausreichend Notstromaggregate, und in den Unterkünften liegen Taschenlampen. Die Erklärung für diese Stromausfälle, die zum Teil bewusst initiiert werden, liegt in der unglaublich schlechten Organisation und Finanzlage des staatlichen Stromerzeugers ESKOM.

Die meisten Menschen halten häufigere oder längere Stromausfälle bei uns in Deutschland für undenkbar. Sie wurden am Dienstag eines Besseren belehrt: In Berlin fiel der Strom für 30.000 Haushalte und 2000 Unternehmen aus, Krankenhäuser waren ohne Strom, Ampeln fielen aus, Straßenbahnen fuhren nicht. Schuld war ein schwerer Fehler auf einer Baustelle. In der Nacht zum Donnerstag erst war der Strom wieder überall verfügbar, die letzten Kunden waren nach 31 Stunden wieder angeschlossen. Solange dauert es in Südafrika nie.

Irgendwie empfindet man es aber dennoch nicht als verwunderlich, dass dieses Missgeschick in Berlin passiert. In Stuttgart, Düsseldorf oder Hannover würde man es nicht erwarten. Das liegt wohl daran, dass Berlin immer wieder durch kleinere oder größere Pannen auffällt, Großprojekte selten funktionieren oder die vorgetragene Haltung zu Fragen des Eigentums und dessen Schutz eher befremden.

Immerhin ist Berlin Hauptstadt und Regierungssitz des bevölkerungsreichsten und wirtschaftskräftigsten Landes der Europäischen Union. Eine Hauptstadt allerdings, deren Flughafen den Charme eines kleinstädtischen Zentralbusbahnhofs ...

