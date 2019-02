Der amerikanische Schmuckhändler Tiffany & Co. (ISIN: US8865471085, NYSE: TIF) schüttet am 10. April 2019 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,55 US-Dollar an seine Anteilseigner aus. Record date ist der 20. März 2019. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 2,20 US-Dollar an die Aktionäre ausgezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 91,49 US-Dollar (Stand: 21. Februar 2019) einer aktuellen Dividendenrendite von ...

