Mit der App Yunar verfolgt das Institut revolutionäre Ansprüche. Mit ihr will sie zeigen, wie Banking in Zukunft läuft - und sich fit machen für den Wettbewerb mit Google, Apple und Co.

Vor 149 Jahren gründete eine Reihe prominenter Privatbankiers in Berlin die Deutsche Bank. Die ersten Geschäftsräume bezog das Institut in der Französischen Straße 21. Die Fotos aus dieser Zeit zeigen ernste Männer mit stattlichen Bäuchen, goldenen Uhrketten und strenger Kleidung. Nur wenige Schritte von diesem historischen Ort entfernt hat vor wenigen Wochen ein wichtiges Zukunftsprojekt der seit Jahren kriselnden Bank ein provisorisches Quartier bezogen. Mit dem Bankgeschäft von einst hat dieses jedoch wenig zu tun.

Ende 2018 hatte die Bank bereits eine App namens "Yunar" vorgestellt, seit Ende Januar ist sie offiziell am Markt. Mit ihr können Nutzer Treu- und Bonuskarten wie Payback, Deutschlandcard und BahnBonus digital verwalten. Dazu fotografieren sie die Karten mit dem Smartphone und nutzen dieses dann anschließend beim Einkauf an der Kasse oder der Buchung im Internet.

Das klingt einfach - und ist es auch. Der Anspruch dahinter ist jedoch revolutionär. "Bei Yunar geht es nicht darum, unser bisheriges Kerngeschäft zu digitalisieren, sondern um die Frage, wie Banking in einer digitalen Welt funktioniert", sagt Markus Pertlwieser, Leiter des Bereichs "Digital Ventures" im Privatkundengeschäft der Bank. Traditionelle Banken bekommen es dort mit ganz neuen Wettbewerben zu tun. Zu denen zählen nicht nur hippe Internetbanken wie N26 und Zahlungsdienste wie Paypal, sondern auch Digitalgiganten wie Google und Apple.

Um mit denen ...

