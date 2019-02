Die ADAC-Motorwelt ist Europas größtes Magazin - aber seit Jahren ein Millionengrab. Jetzt soll das Heft an andere Verlage abgegeben und radikal verändert werden.

Die Verlage Burda und Axel Springer bewerben sich um den Auftrag, im Auftrag des ADAC das Vereinsmagazin "Motorwelt" herauszugeben. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Kreisen, die mit dem Vorgang vertraut sind.

Die "Motorwelt" ist mit einer Auflage von 13,5 Millionen Exemplaren Europas größtes Magazin. Doch der ADAC hat mit der Mitgliederzeitschrift in den vergangenen Jahren immer höhere Verluste gemacht. 90 Millionen Euro kostete die Motorwelt im Jahr - nur 30 Millionen kamen durch Anzeigen in die Kasse. Allein für die Zustellung per Post musste der ADAC jährlich 50 Millionen Euro zahlen.

Jetzt will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...