Die Schweizer Regierung will Abstimmungen übers Internet neben Urne und Briefwahl ermöglichen. Ist dies die überfällige Digitalisierung der Demokratie - oder ein gefährlicher Irrtum?

Anfang Februar konnten die Schweizer darüber entscheiden, ob außerhalb von Ortschaften weniger gebaut werden soll, um die Zersiedelung der Landschaft zu stoppen. Die meisten gaben ihre Stimme an der Urne oder per Brief ab. Zehntausende aber wählten via Internet.

Was bislang noch die Ausnahme ist, könnte bald schon Alltag sein - und zwar im ganzen Land: Die Schweizer Bundesregierung will das bisher nur rund 200.000 Bürgern testweise angebotene E-Voting für alle Wähler zulassen: Sie hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der das Internet als "dritten Stimmkanal" etablieren soll.

Damit stößt sie eine Debatte an, deren Relevanz weit über die Schweiz hinausreicht: Fördert die Schweiz die Demokratie, weil sie Technologie nutzt, um den Bürgern die Abstimmung und damit politische Teilhabe zu erleichtern? Oder opfert sie das Vertrauen ihrer Bevölkerung einem gefährlichen Digitalisierungswahn?

Die Schweizer selbst sind sich uneins: Für viele der gut 170.000 stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger im Ausland sei E-Voting "die einzige Möglichkeit, ihre demokratischen Rechte zu sichern", betont die Auslandschweizer-Organisation ASO. Eine parteiübergreifende Initiative gegen das E-Voting, unterstützt vom Schweizer Chaos Computer Club (CCC-CH), fürchtet dagegen, dass Wahlen durch Cyberattacken gestört oder gar manipuliert werden.Der Streit der Eidgenossen um den richtigen Umgang mit elektronischen Abstimmungen wird zum Lackmustest für die Digitalisierung von Gesellschaften - nicht bloß in der Schweiz, sondern in ganz Europa: Lassen sich Risiken auf ein tolerables Maß reduzieren? Oder schafft sich die Demokratie in Zeiten von Fake News und länderübergreifenden Cyberattacken damit womöglich selbst ab?

Dass es technisch möglich ist, Onlinewähler bei der Stimmabgabe auf gefälschte Internetseiten umzuleiten, hatte der Schweizer CCC bei einer Volksabstimmung im Herbst vergangenen Jahres bereits demonstriert: Damals hatten Hacker die Technik so manipuliert, dass jeder, der von einem präparierten PC des CCC aus das Stimmportal des Kantons Genf ansteuerte, eine veränderte Version der Webseite auf dem Bildschirm sah. Nur sehr aufmerksame Beobachter hätten den Fehler erkennen können.

Schweizer Wahlgeheimnis ausgehebelt

