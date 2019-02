Nach den kräftigen Aufschlägen zur Wochenmitte haben Europas Aktien am Donnerstag merklich an Schwung verloren. Der EuroStoxx 50 schloss zwar mit einem Plus von 0,1%, die Aufwärtsdynamik ließ aber spürbar nach. Seit dem Zwischentief unmittelbar nach Weihnachten hatte der Leitindex der Eurozone bereits rund 12 Prozent aufgeholt. Der Markt in London wurde durch Kurseinbussen bei Centrica und BAE Systems belastet und musste relativ deutlich abgeben. Der Versorger Centrica sackte fast 12,0% ab, nachdem die vorgelegten Zahlen nicht überzeugen konnten und vor allem auch der Ausblick sehr enttäuschend war. Der Luftfahrtkonzern BAE-Systems befürchtet, einen Eurofighter-Auftrag aus Saudi-Arabien zu verlieren und musste deshalb fast 8,0% abgeben. In der ...

